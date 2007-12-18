У ПР розповіли, що державна машина залишилася без бензину

Член парламентської фракції ПР Михайло Чечетов в інтерв`ю журналістам заявив, що його політична сила комфортно себе відчуває як в опозиції, так і у владі, повідомляє сайт Партії регіонів.

Нардеп підкреслив, що опозиція надасть можливість демкоаліції «голосувати тільки живими людьми». На думку депутата-регіонала, у коаліції «не буде ресурсів для голосування». «Уряд, який не має електоральної підтримки депутатських мандатів безпосередньо в залі, буде нездатний провести рішення», - додав Чечетов. Він упевнений, що влада, яку представляє демкоаліція, недієздатна.

Звертаючись до представників ЗМІ, він також зауважив: «Ви сіли в прекрасну машину, ви чудово її водите, але в ній немає бензину, і як би ви намагалися поїхати, ви не їдете. Те ж саме і тут. Для того, щоб державна машина їхала, має бути залізних 226 голосів, які голосуватимуть, а їх немає, тому державна машина просто стоятиме на місці і буксуватиме».