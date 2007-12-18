Уряд Януковича відправили у відставку

У Верховній Раді України офіційно оголошено про прийняття рішення про припинення повноважень уряду, очолюваного Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Лічильної комісії Микола ШЕРШУН повідомив, що за дане рішення проголосувало 226 народних депутатів.

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК підписав постанову про припинення повноважень Кабінету міністрів України. За його словами, постанова набирає чинності після її підписання.