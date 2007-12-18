Уряду Тимошенко підсунули брехливу базу?

Претендент на посаду першого віце-прем`єр-міністра, один із лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ прогнозує, що засідання нового уряду може відбутися вже завтра, 19 грудня, за умови затвердження Верховною Радою складу уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам у парламенті.

«Засідання уряду може пройти вже завтра, якщо сьогодні буде затверджений новий склад уряду», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Представник БЮТ наголосив, що новий уряд зосередиться на стабілізації економічної ситуації і ухваленні державного бюджету на 2008 рік.

Водночас він припустив, що бюджет прийматиметься «в екстремальних умовах». «До Нового року залишається два тижні, а бюджет ще навіть не внесений. Це нова ситуація для країни і Верховної Ради, тому я думаю, що бюджет готуватиметься і днем, і вночі найближчими днями», - додав представник БЮТ.

О.ТУРЧИНОВ також зазначив, що новий уряд не використовуватиме як основу проект держбюджету, розроблений урядом Віктора ЯНУКОВИЧА. «Вони (уряд В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) заклали до бюджету брехливу базу, зокрема, ціни на енергоносії і показник інфляції», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.