Україна отримала новий уряд

Верховна Рада України затвердила склад Кабінету Міністрів 227-ма голосами.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у голосуванні шляхом підняття рук взяли участь депутати від фракції БЮТ та "Наша Україна – Народна самооборона".

"За" затвердження складу уряду проголосували всі 156 депутатів від фракції БЮТ та 71 депутат від фракції НУ-НС, включаючи Івана ПЛЮЩА. Не голосував тільки депутат Іван СПОДАРЕНКО, який знаходиться в реанімації.

Після голосування була оголошена перерва на 15 хвилин для того, щоб Лічильна комісія ВР підбила остаточні результати голосування.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запросив під час перерви прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та нових членів уряду до себе в кабінет.