Прес-конференція з нагоди проведення в Україні Національних Днів Псоріазу

22 жовтня 2013 р. в прес-центрі Міністерства Охорони Здоров’я (вул. Грушевського, 7) відбудеться прес-конференція з нагоди Національних Днів Псоріазу, на якій буде розглянута проблема псоріазу в Україні та шляхи її вирішення.

В заході приймуть участь:

Микола Хобзей – директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України;

Олександр Літус – головний позаштатний дерматовенеролог МОЗ України;

Олег Яременко – головний позаштатний ревматолог МОЗ України;

Василь Нетяженко – головний позаштатний терапевт МОЗ України;

Олександр Дащенко – представник Української асоціації псоріазу.

За неофіційними даними в Україні налічується до 1 500 000 громадян, що хворіють на псоріаз.

Учасниками прес-конференції будуть розглянуті основні питання лікування захворювання в національному масштабі. Будуть проаналізовані фактори, що допоможуть пацієнтам отримати якісне та доступне лікування в межах України.

Головні фахівці прокоментують важливість міждисциплінарного підходу у вирішенні питань лікування тяжких аутоімунних захворювань та нададуть пацієнтам рекомендації щодо надання собі допомоги у повсякденному житті.

В ході заходу будуть продемонстровані сучасні методики лікування псоріазу, що дозволяють відмовитися від використання гормональних препаратів та в 80% підтримувати пацієнтів в стані стійкої ремісії. Буде продемонстроване обладнання, та його дія на пацієнта, що дозволяє уникнути факторів загострення псоріазу, та призведення до негативних наслідків.

Дата: 22 жовтня 2013 р.

Час: 10.00

Місце: прес-центр Міністерства Охорони Здоров’я, вул. Грушевського 7

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Деякі факти про захворювання:

Псоріаз - хронічне захворювання шкіри яке виникає внаслідок спадкової схильності під дією різноманітних пускових чинників. Основні з них це стрес, інфекційні захворювання, похибки в дієті, зловживання алкоголем та куріння. Псоріаз характеризується появою на шкірі характерного висипу у вигляді ділянок потовщення шкіри (інфільтрації) з почервонінням (еритемою) та лущенням на поверхні елементів висипу. В залежності від форми захворювання та перебігу локалізація, розміри та інші характеристики елементів висипу можуть змінюватись в достатньо широких межах. Висип може не викликати субєктивних відчуттів, а може супроводжуватись свербіжем, шкіра уражена бляшками може тріскатись і кровити, а в окремих випадках висип може набувати мокнучого характеру, що свідчить про стрімкий, агресивний перебіг захворювання.

В Україні за даними Української Асоціації Псоріазу приблизно 1.5 млн. хворих на псоріаз

За даними Міжнародної Федерації псоріатичних асоціацій в світі налічується 125 млн. людей хворих на псоріаз.

Псоріаз є незаразною хворобою.

Псоріаз це пожиттєвий стан, прояви якого можливо повністю контролювати.

Псоріатичний артрит без адекватного своєчасного лікування може призвести до інвалідизації.

Псоріаз не є перешкодою до вагітності і не порушує дітородну функцію у жінок.

Дискримінація й осуд за боку суспільства

Те, що рани від псоріазу помітні, прирікає хворих на суспільний осуд і неприйняття. Громадськість не завжди достатньо володіє інформацією про псоріаз і може переплутати його симптоми з симптомами серйозних інфекційних захворювань.

Багато хворих на псоріаз розповідають про випадки неприхованого суспільного відкидання, наприклад, коли їх просили залишити басейн, спортзал або перукарню та інші місця загального використання, що тягне за собою прагнення уникати міжособистісних ситуацій або громадських місць і, таким чином, позбавляє соціальних і професійних можливостей а в окремих випадках може привести до суіциду.

Додаткову інформацію про проект Ви зможете знайти за посиланнями:

http://www.psoriasis.in.ua/

http://www.moz-derm.org.ua/

http://www.moz.gov.ua/

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