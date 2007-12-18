Вінський назвав ймовірного керівника фракції БЮТ

17:01, 18 грудня 2007
Політика
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Посада вакантна

Народний депутат України Йосип ВІНСЬКИЙ не виключає, що керівником фракції БЮТ стане Іван КИРИЛЕНКО.

Про це Й.ВІНСЬКИЙ сказав в інтерв’ю УНІАН.

Водночас він підкреслив, що засідання фракції з даного питання ще не проводилось і не рішення не приймалось.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент призначив лідера фракції БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

 

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