Вінський назвав ймовірного керівника фракції БЮТ
17:01, 18 грудня 2007Політика
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Посада вакантна
Народний депутат України Йосип ВІНСЬКИЙ не виключає, що керівником фракції БЮТ стане Іван КИРИЛЕНКО.
Про це Й.ВІНСЬКИЙ сказав в інтерв’ю УНІАН.
Водночас він підкреслив, що засідання фракції з даного питання ще не проводилось і не рішення не приймалось.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент призначив лідера фракції БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.
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