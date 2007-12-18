Кабмін склав присягу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та всі члени Кабінету міністрів прийняли присягу членів уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, присягу з трибуни Верховної Ради зачитала керівник уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед цим вона наголосила, що «сьогодні все відбулося добре».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, тепер справа залишається лише за тим, щоб показати українському народу високоякісний результат.

Після складення присяги голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що з цього моменту Кабмін є повноважним, оскільки присягу склали понад дві третини членів нового уряду.