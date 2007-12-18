Новий уряд прийде на Грушевського,12 завтра о 8-ій ранку

Новопризначений Кабінет міністрів має намір приступити до виконання своїх обов’язків вже завтра о 8 ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні новий склад Кабміну не збирається заходити до Будинку уряду.

«Ми хотіли, щоб сьогодні попередній уряд завершив всі свої справи, щоб вони мали можливість зустрітися зі своїми колективами», - сказала вона.

Водночас вона повідомила, що вже сьогодні у приміщенні парламенту відбудеться перша урядова нарада нових членів Кабміну.

«Ми визначимо наші першочергові дії, організуємо нашу роботу і завтра з 8 години ранку вже будемо працювати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.