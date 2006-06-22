Нетверезих футбольних уболівальників безкоштовно везтимуть додому

У Шанхаї нетверезих футбольних уболівальників по домівках із барів на безкоштовних таксі.

Програму під назвою "Відвези мене додому" здійснює місцева дорожня поліція, а також найбільший виробник алкогольних напоїв. Саме вони оплачуватимуть таксі, а пасажирам не доведеться платити нічого.

Як зазначає РІА “Новости”, напередодні вночі в Шанхаї зареєстрували автокатастрофу з декількома загиблими й потерпілими. Жертви аварії, як говорять у поліції, перед виїздом на дорогу дивилися черговий матч Чемпіонату світу з футболу.