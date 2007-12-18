Террі Девіс привітав Тимошенко

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС привітав Юлію ТИМОШЕНКО з призначенням на посаду прем’єр-міністра України.

У вітальній телеграмі, текст якої є розпорядженні УНІАН, Генеральний секретар РЄ висловив задоволення, що “нарешті Україна має уряд”, а також додав, що йому приємно, що цей уряд очолює Ю.ТИМОШЕНКО.

Генсек Ради Європи висловив переконання у тому, що Ю.ТИМОШЕНКО має достатньо енергії, досвіду та бажання для того, щоб “бути одним з великих лідерів України”.

“Я сподіваюсь на співпрацю під вашим керівництвом між Радою Європи та Україною, особливо у тих пріоритетних сферах, які ми обговорювали в Києві декілька місяців тому”, - зазначає Т.ДЕВІС.

Він побажав Ю.ТИМОШЕНКО успіхів на новій посаді, а також висловив сподівання на зустріч найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада 226-ма голосами підтримала призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України, після чого 227-ма голосами затвердила персональний склад нового уряду.