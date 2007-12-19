На посаду Тимошенко є троє претендентів

Семинога розповів - хто очолить фракцію БЮТ

Хто очолить фракцію БЮТ, після того як лідерка цієї сили стала прем`єром? Це питання мають вирішити найближчим часом. Бютівець Анатолій Семинога в ефірі Хто очолить фракцію БЮТ, після того як лідерка цієї сили стала прем`єром? Це питання мають вирішити найближчим часом. Бютівець Анатолій Семинога в ефірі 5-го каналу заявив, що на цю посаду є принаймні троє претендентів: "Претендентів на цю посаду декілька - це й Іван Кириленко, це й Олег Білорус, це й і Федорчук Ярослав Петрович". За словами Семиноги, всі ці люди мають рівні шанси очолити фракцію.

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