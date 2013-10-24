Герман обіцяє, що провалу євроінтеграції не буде

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту Герман сказала: «Перше і головне - я прошу численних лідерів української опозиції не шукати потенційних винних у провалі євроінтеграції. Провалу євроінтеграції в Україні не буде».

"Арсенію Петровичу, ви заявили тут, що вашими руками знятий законом Кличка з майбутніх президентських виборів - що це за руки такі у вас, Арсенію Петровичу, що ними так легко такі речі робити?", - додала депутат.

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Вона зазначила, що не виключає, що депутат від фракції "Батьківщина" Ігор Бриченко вніс поправку, не маючи досвіду "і не розуміючи, що він робить".

"Я можу зрозуміти пані Оксану (йдеться про народного депутата України Оксану Продан з фракції "УДАР", яка керувала робочою групою, що готувала зміни до Податкового кодексу, - УНІАН), яка проґавила цю поправку, тому що вона не має певного досвіду, але ви, Арсенію Петровичу, чудово знаєте, що ця поправка означає", - підкреслила Герман. Звертаючись до Яценюка, Герман заявила, "або ви не контролюєте те , що робиться у вашій фракції, або ви зробили це свідомо, так само, як ви свідомо не допустили включення до порядку денного законопроекту, який би дозволив Тимошенко вирушити на лікування до Німеччини".

Вона зазначила, що Яценюк чудово знає, що якщо не буде випущена Тимошенко на лікування, то не буде підписано угоду з ЄС. За її словами, якщо угода буде підписана, то Яценюку "не світить ніяке президентство в Україні, тому що Віктор Янукович, підписавши таку угоду, піднімається на таку висоту, що йому жоден опонент ні в цьому залі, ні поза цього залу не страшний".

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Герман, говорячи про Кличка, зазначила: "Так, він не платить податки в Україні, але це його проблема, це його відповідальність перед виборцями, так, він платить податки для того , щоб були високі пенсії у німецьких пенсіонерів, серед яких є і ті, хто спустошив нашу землю під час Великої Вітчизняної війни".

За її словами, це його відповідальність, але Кличко має право брати участь у виборах. "Я собі не уявляю, Арсенію Петровичу, як ви змиєте зі своєї репутації це пляма страшне, яку зроблено вашими руками", - додала Герман.