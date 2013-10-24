Рада розгляне усі три законопроекти "про Тимошенко" наступного пленарного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, згідно з рішенням парламенту, на наступний пленарний тиждень 5-8 листопада включено три законопроекти з цього питання, один з яких внесений лідерами опозиційних фракцій Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком.

Ще два законопроекти внесені позафракційними депутатами Анжелікою Лабунською та Сергієм Міщенком.

За розгляд цих законопроектів на наступному тижні проголосували 367 із 417 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Дане рішення підтримали 190 народних депутатів із Партії регіонів, 82 - із фракції “Батьківщина”, по 34 із фракцій “УДАР” та “Свобода”, а також 27 позафракційних. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Як повідомлялося, у законопроекті Міщенка передбачається, що засуджена особа може бути відправлена на лікування за кордон, однка після закінчення лікування зобов'язана повернутися для подальшого відбування покарання.

У «Батьківщині» заявили, що не підтримуватимуть законопроект Міщенка.

22 жовтня позафракційний депутат Анжеліка Лабунська внесла до Верховної Ради альтернативний законопроект для лікування засуджених за кордоном. У ньому передбачається, що суд, приймаючи рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, зобов'язаний одночасно прийняти рішення про звільнення такої особи від покарання за хворобою.

Три опозиційні фракції у законопроекті про заборону вибіркового правосуддя пропонують встановити, щоб особи, щодо яких міжнародними судовими установами чи відповідними органами міжнародних організацій встановлено факти застосування вибіркового правосуддя або порушення Україною ст. 18 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, підлягають помилуванню згідно із Конституцією України або до них застосовується амністія. Законом передбачається застосувати повну індивідуальну амністію до екс-прем’єра Юлії Тимошенко.