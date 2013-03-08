До ювілею Шевченка видадуть ілюстрований дітьми «Кобзар»

Відбір тридцяти найкращих художніх робіт школярів з усіх регіонів України відбувається у рамках фестивалю «Шлях до Тараса», який триває у Черкасах, повідомили УНІАН у прес-службі фестивалю.

«Нове видання «Кобзаря» буде цікавим та унікальним завдяки малюнкам школярів. Діти дуже тонко розуміють творчість та діяльність Шевченка-поета, художника, громадського діяча», – відзначила голова оргкомітету фестивалю «Шлях до Тараса» Валентина Жуковська. «Концепція фестивалю ґрунтується на оновленні образу Тараса Шевченка, його осучасненні. Ми пишаємося тією нестандартною оцінкою творчості Тараса Шевченка, яку дали наші діти. У своїх роботах вони по-новому показують його творчість», – додала вона.

За словами В.Жуковської, на конкурс надійшло понад 350 малюнків та майже 80 декоративних творів з усіх регіонів України. Найактивнішими були школярі з Харківської, Чернівецької, Черкаської, Сумської, Донецької, Луганської та Рівненської областей. Журі фестивалю відібрало 80 робіт, які представлені на виставці у Черкасах. З числа цих робіт було обрано 12 найкращих, які увійдуть до нового видання «Кобзаря». Загалом до книги увійдуть ще вісім робіт, які оберуть інтернет-користувачі, та десять найкращих малюнків учнів художніх шкіл Черкащини – їх відберуть протягом 2013 року.

Частина малюнків, які не увійдуть до «Кобзаря», буде надрукована у спеціальному календарі, присвяченому 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка.