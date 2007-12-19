Янукович чекає, поки дозріє Литвин?
10:54, 19 грудня 2007Політика
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ПР веде переговори
Партія регіонів веде переговори з фракціями комуністів і Блоку Литвина про створення об`єднаної опозиції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам у Верховній Раді.
«Цей процес вже почався, але наскільки ми підходитимемо до нього офіційно або, можливо, спочатку поки формально, тому що не всі ще сьогодні наші партнери дозріли до цього», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Лідер фракції переконаний, що в Україні буде створено об`єднану опозицію, як парламентську, так і непарламентську.
«Об`єднана опозиція формуватиметься», - вважає він.
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