Янукович в Мінську зустрінеться з Путіним

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбудеться після засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав, яке пройде в Палаці Незалежності в столиці Білорусі.

Водночас, як повідомляє прес-служба Президента Білорусі, як основне питання на засіданні Вищої Євразійської економічної ради обговорюватимуться розвиток інтеграції і хід роботи над проектом Договору про Євразійський економічний союз.

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Крім того, планується розглянути питання, що стосуються модельного закону «Про конкуренцію», порядку переміщення наркотичних засобів і психотропних речовин у Митному союзі, виконань бюджету Євразійської економічної комісії та низки інших тем.

Також Янукович у Мінську візьме участь у засіданні Ради глав держав СНД, яке пройде 25 жовтня.

Порядок денний саміту включає 14 пунктів, які охоплюють різні сфери діяльності від гуманітарної співпраці до взаємодії з питань безпеки та економічних відносин.

Планується затвердити програми про співпрацю в боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму на 2014-2016 роки, про співпрацю в боротьбі з незаконним оборотом наркотичних засобів і протидії наркоманії на 2014-2018 роки.