Рада міністрів закордонних справ СНД розглянула 18 документів

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, українську делегацію очолив перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко.

Керівники зовнішньополітичних відомств держав-учасниць СНД схвалили Міждержавну програму спільних заходів боротьби із злочинністю на 2014-2018 роки. Окрім того, на засіданні, у тому числі і Україною, були підтримані Програми співпраці держав-учасниць СНД в боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму, з незаконним оборотом наркотичних засобів і в боротьбі з торгівлею людьми.

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Українська сторона схвалила також низку рішень засідання Ради міністрів закордонних справ, які стосуються святкування 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Зокрема, Україною були підтримані Рішення про оголошення 2015 року в СНД Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, про єдині ювілейні нагороди, встановлені до 70-ї річниці Перемоги, про План основних заходів щодо підготовки і святкування 70-ї річниці Перемоги.

В ході засідання Ради міністрів закордонних справ СНД відбулися робочі зустрічі першого заступника міністра закордонних справ України Руслана Демченка з керівниками делегацій Республіки Білорусь – Головою РМЗС СНД, міністром закордонних справ Володимиром Макеєм і Республіки Молдова – заступником міністра закордонних справ і європейської інтеграції Валеріу Ківер, під час яких обговорено актуальні питання двосторонньої співпраці і перспективи співпраці в рамках СНД.

Також на засіданні було ухвалено рішення провести наступне засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності навесні 2014 року в Москві.