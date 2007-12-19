Литвин побачив, як у ВР правдою торгують і кайданами міняються

Фракції коаліції вимагають від лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА гарантій, що блокування роботи Центральної виборчої комісії не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, у ВР виникла дискусія навколо цього питання.

Коментуючи зазначену ситуацію лідер Блоку Литвина заявив, що ВР «доборолася до самого краю», вимагаючи гарантії, що не буде впливу на членів ЦВК. Він підкреслив, що це йому нагадує відомі слова Тараса Шевченка – правдою торгують і кайданами міняються.

У свою чергу лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО назвав членів коаліції «політичними наперсточниками». Він повідомив, що були домовленості про те, що буде складено депутатські повноваження членами уряду, але це рішення погоджувальної ради не виконується.

Натомість лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція готова голосувати про складення повноважень, але опоненти мають дати гарантії, що представники їх фракцій у ЦВК завтра приймуть рішення про приведення до присяги наступних за списком кандидатів в народні депутатів від НУ-НС та БЮТ.