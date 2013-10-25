Янукович пропонує створити постійну комісію Україна - Євросоюз - МС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович, виступаючи на засіданні глав держав СНД в Мінську.

Янукович зазначив, що вчора провів дискусію з Президентом РФ Володимиром Путіним, який висловлював побоювання щодо підписання Україною угоди з ЄС. «І вони не мають під собою підстав. Так, насправді у нас є тривога спільна щодо режиму торгівлі з Україною після створення нами зони вільної торгівлі з ЄС», - сказав Янукович.

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Саме тому, за його словами, Україна запропонувала сформувати постійно діючий консультативний формат між Україною, Євросоюзом і Митним союзом.

Янукович висловив сподівання на підтримку такої ініціативи. Він наголосив, що ця тематика обговорювалася і з Єврокомісією, «яка не заперечує, щоб ми (Україна) шукали постійно шляхів подолання бар'єрів у торгівлі між нашими країнами».