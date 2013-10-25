Політолог: Для опозиції Тимошенко - не тільки символ, але і конкурент

Таку думку висловив голова правління Інституту української політики, політолог Кость Бондаренко.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є шанс на єдиного кандидата від опозиції, Бондаренко зазначив: "Ні. І про це сказала сама Юлія Тимошенко. На її думку, висунення єдиного кандидата від опозиції недоцільне. Кличко став першою ластівкою в цьому процесі. Думаю, незабаром до нього приєднаються й інші колеги по опозиції".

Він також висловив думку, що для опозиції Тимошенко є не тільки символом, а й конкурентом на виборах.

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"Кожен з них - і Віталій Кличко, і Олег Тягнибок, і Арсеній Яценюк вже бачать себе кандидатами в Президенти. Якщо Тимошенко завтра вийде на свободу, то яка роль чекає цих лідерів? Поборотися може хіба що Кличко, у нього рейтинг досить високий, навіть вищий, ніж у Юлі. А що залишається Яценюку? Роль "сірого кардинала", як у Олександра Турчинова? При всій повазі до Олександра Валентиновича, але у Яценюка більше амбіцій. Тому опозиціонери зараз грають у своєрідну гру і створює шум навколо справи Тимошенко тільки для того, щоб тему її звільнення попросту "заговорити", - вважає експерт.

Бондаренко звернув увагу на те, що вже сьогодні між опозиційними силами спостерігається серйозне протистояння. На його думку, наступний рік "пройде під знаком взаємних звинувачень, причіпок і викиду компромату один проти одного".