Новий закон про прокуратуру поліпшить бізнес-клімат в Україні - президент ЄБА

Про це, як передаєЗакон і Бізнес, заявив генеральний директор інвестиційної компанії "Драгон Капітал", президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала.

Відповідаючи на запитання, чи є шанси на успіх у реформи прокуратури, ініційованої Президентом України, Фіала зазначив: «Якщо влада зуміє домогтися прийняття Верховною Радою нового закону про прокуратуру саме в тій редакції, в якій відповідний проект закону було направлено до Венеціанської комісії, то Україну очікує зменшення тиску на бізнес і, як наслідок, загальне поліпшення бізнес-клімату в країні».

Він нагадав, що при зустрічах з українським Урядом Європейська бізнес Асоціація неодноразово підкреслювала необхідність приведення повноважень правоохоронних органів у відповідність до міжнародних стандартів, оскільки це є важливою умовою наближення України до європейської спільноти.

«Попередній аналіз законопроекту свідчить про намір влади провести реформування прокуратури на прогресивних принципах, що відповідають європейським цінностям», - підкреслив президент ЄБА.

За його словами, передбачені новим законопроектом скорочення повноважень органів прокуратури у сфері, не пов'язаній з кримінальним судочинством, ролі органів прокурорського самоврядування, введення конкурсної процедури відбору прокурорських кадрів і змагальних засад дисциплінарного провадження сприятиме підвищенню якості прокурорської діяльності, а також формуванню в Україні прокуратури європейського зразка.

«Ми дуже сподіваємося, що в цьому питанні справа піде далі розмов», - підсумував Фіала.