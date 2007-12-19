Кисельов хоче збирати підписи за відставку Яценюка, Сухий - проти

Партія регіонів готова почати збір ста п`ятдесяти підписів за відставку спікера Яценюка. Про це заявив Василь Кисельов.

За його словами, пан Яценюк порушив норми регламенту, оскільки 12 грудня не зайшов о десятій годині до Верховної Ради і не повідомив про перерву і початок засідання о шістнадцятій годині.

Водночас, однопартієць пана Кисельова - регіонал Ярослав Сухий в інтерв`ю "5 каналу"заявив, що ПР не буде цього робити: "Ми повинні висловити застереження на адресу Арсенія Петровича - як попередження. Безумовно, що відсторонити його від посади Голови Верховної Ради ми його не можемо і не будемо цього робити .