Німеччина і Франція обговорять інцидент щодо шпигунства спецслужб США

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що вважає шпигунство між партнерами неприйнятним, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

"Шпигунство між друзями, так не можна робити", - заявила Меркель. Канцлер зробила заяву після прибуття на саміт ЄС в Брюсселі, де вона має намір обговорити ситуацію навколо стеження з боку американських спецслужб з президентом Франції Франсуа Олландом.

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Як повідомив раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, влада Німеччини отримали інформацію про те, що спецслужби США могли відслідковувати мобільний телефон Ангели Меркель.

Німеччина негайно направила до Вашингтона запит і зажадала пояснень. Меркель особисто зателефонувала президенту США Бараку Обамі і дала зрозуміти, що вважає такі дії абсолютно неприйнятними.