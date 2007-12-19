Єхануров подякував Гриценку за роботу

Новопризначений Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ не допустить “різких рухів та змін у діяльності” очолюваного ним відомства.

Як ідеться у переданому УНІАН повідомленні Управління прес-служби Міністерства оборони України, про це він заявив під час наради з керівним складом Міноборони і Збройних Сил України за участю колишнього глави військового відомства Анатолія ГРИЦЕНКА.

“Я зроблю все можливе для того, щоб забезпечити нормальний ритм роботи Міністерства оборони України”, – наголосив новий чільник оборонного відомства.

Також Ю.ЄХАНУРОВ подякував своєму попередникові А.ГРИЦЕНКУ за роботу на цій посаді.

“Діяльність Міністерства оборони України є добрим прикладом у порівнянні з іншими міністерствами”, – зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Завершуючи свій виступ на нараді з керівництвом Міноборони і ЗСУ, Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що найближчим часом планує зустрітися із заступниками Міністра оборони і начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.