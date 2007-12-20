За роки незалежності у Верховній Раді було 50 бійок

За роки незалежності України у Верховній Раді відбулося більше 50 бійок і сутичок між народними депутатами. Парламентарії нагороджували один одного стусанами, синяками, рвали сорочки, піджаки і краватки.

Як передає ЛігаБiзнесIнформ з посиланням на телеканал "НТН", основні фігуранти всіх парламентських баталій - чоловіки. Депутати-жінки від сутичок загалом утримуються, хоча лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко колись допомагала своєму однопартійцеві Володимиру Марченку бити депутата Павла Мовчана.

Фахівці говорять, що покарати парламентаріїв-хуліганів практично неможливо. Найбільшим покаранням для депутата вважається тимчасова заборона відвідувати сесії Верховної Ради. Втім, на практиці її застосовують рідко.

Самі народні обранці відзначають, що сутички трапляються у парламентах майже всіх країн.

У 2005 році в Росії планували створити внутрішню парламентську поліцію - інститут думських приставів, які повинні були стежити за порядком в сесійній залі. В Україні аналогічної ініціативи ні від однієї політичної сили поки що не надходило.