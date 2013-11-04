Презентація унікального всеукраїнського проекту що повністю змінить життя знедолених юних українців: нова авторська программа Наталії Розинської «Українського роду»

15:08, 04 листопада 2013
Політика
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6 листопада  в  Києві  відбудеться  презентація  присвячена старту унікальний соціального  проекту на Першому Національному каналі  “Українського роду”.

Під час заходу  автор  нової   програми - відома  телеведуча   та   правозахик Наталія  Розинська ,    розкаже яким чином проект зможе  допомогти повністю змінити  долю талановитих дітей  та молоді з малозабезпечених сімей, напівсиріт та сиріт.

Кожна  програма  - це окрема  реальна життєва історія знедоленого юного українця, який має талант до живопису, музики, спорту, або просто мріє стати професійним журналістом, юристом, винахідником тощо.  Завдяки небайдужості громадськості , автор програми та гості студії допоможуть  юним українцям з важкою долею не тільки повірити  в диво , а й повністю змінити життя.

“До кожної дитини ми підходимо індивідуально: розповідаємо її драматичну історію і розкриваємо її зздібності, - зазначила телеведуча і правозахисник Наталія Розинська. – А допомагають нам у здійсненні дитячих мрій талановиті, успішні й знані в країні люди, котрі можуть не лише на словах, а й своїм прикладом підтримати наших маленьких героїв. Це співаки - Олег Скрипка, Віктор Павлік, Віталій Козловський, актори  - Остап Ступка , Ольга Сумська, чемпіон світу з боксу Андрій Котельник, дизайнерка Юлія Айсіна, художник Сергій Поярков та інші «янголи-охоронці». До речі, майже всі вони висловили бажання й надалі супроводжувати своїх підопічних у житті - і не так у матеріальному сенсі, як у моральному, адже іноді достатньо дати влучну, конструктивну пораду чи просто вислухати. Наш проект  - не демонстрація благодійності на камеру, це реальна допомога. Ми розповідаємо лише реальні історії про справжні людські почуття.  Наші перші герої проекту  - Юрій Когут, Віталій Янута, Ганна Чеголя вже повірили в чудо!”

Головний заклик нового соціального проекту: “Чужих дітей не буває – ми всі українського роду!”. Кожен, хто знає історію маленького знедоленого і талановитого українця буде мати можливість  повідомити  про це  автора  нової   програми  Наталію Розинську і  проект «Українського роду» неодмінно завітає в будь-який куточок України.

Офіційна презентація всеукраїнського проекту “Українського роду”,  спеціально  для представників ЗМІ , відбудеться   6 листопада 2013 року о  19:30 («Тарас Бульба» , вул. Пушкінська, 2-4/7).

В програмі презентації  привітання від Остапа Ступки, Ольги Сумської,  Володимира Горянського,  Миколи Мельниченка, Іллі Ноябрьова та виступи Віталія Козловського, Віктора Павліка, Олега Скрипки, Наталії Валевської, дитячого вокального  ансамблю «Зірнички» та інші . Серед запрошених : Наталія Сумська, Анатолій Хостікоєв, Володимир Бистряков, Анжеліка Рудницька, Віталій Борисюк,  Юлія Айсіна, Аркадій Райцин, Сергій Поярков, Андрій Котельник,  відомі політики, бізмени, спортсмени та  зірки шоу-бизнесу.

Дрес-код : одяг у народному українському стилі або з його елементами.

Акредитація за тел.: +380444514629, 0509135998  (Лариса Білякова)

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