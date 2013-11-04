Презентація унікального всеукраїнського проекту що повністю змінить життя знедолених юних українців: нова авторська программа Наталії Розинської «Українського роду»

6 листопада в Києві відбудеться презентація присвячена старту унікальний соціального проекту на Першому Національному каналі “Українського роду”.

Під час заходу автор нової програми - відома телеведуча та правозахик Наталія Розинська , розкаже яким чином проект зможе допомогти повністю змінити долю талановитих дітей та молоді з малозабезпечених сімей, напівсиріт та сиріт.

Кожна програма - це окрема реальна життєва історія знедоленого юного українця, який має талант до живопису, музики, спорту, або просто мріє стати професійним журналістом, юристом, винахідником тощо. Завдяки небайдужості громадськості , автор програми та гості студії допоможуть юним українцям з важкою долею не тільки повірити в диво , а й повністю змінити життя.

“До кожної дитини ми підходимо індивідуально: розповідаємо її драматичну історію і розкриваємо її зздібності, - зазначила телеведуча і правозахисник Наталія Розинська. – А допомагають нам у здійсненні дитячих мрій талановиті, успішні й знані в країні люди, котрі можуть не лише на словах, а й своїм прикладом підтримати наших маленьких героїв. Це співаки - Олег Скрипка, Віктор Павлік, Віталій Козловський, актори - Остап Ступка , Ольга Сумська, чемпіон світу з боксу Андрій Котельник, дизайнерка Юлія Айсіна, художник Сергій Поярков та інші «янголи-охоронці». До речі, майже всі вони висловили бажання й надалі супроводжувати своїх підопічних у житті - і не так у матеріальному сенсі, як у моральному, адже іноді достатньо дати влучну, конструктивну пораду чи просто вислухати. Наш проект - не демонстрація благодійності на камеру, це реальна допомога. Ми розповідаємо лише реальні історії про справжні людські почуття. Наші перші герої проекту - Юрій Когут, Віталій Янута, Ганна Чеголя вже повірили в чудо!”

Головний заклик нового соціального проекту: “Чужих дітей не буває – ми всі українського роду!”. Кожен, хто знає історію маленького знедоленого і талановитого українця буде мати можливість повідомити про це автора нової програми Наталію Розинську і проект «Українського роду» неодмінно завітає в будь-який куточок України.

Офіційна презентація всеукраїнського проекту “Українського роду”, спеціально для представників ЗМІ , відбудеться 6 листопада 2013 року о 19:30 («Тарас Бульба» , вул. Пушкінська, 2-4/7).

В програмі презентації привітання від Остапа Ступки, Ольги Сумської, Володимира Горянського, Миколи Мельниченка, Іллі Ноябрьова та виступи Віталія Козловського, Віктора Павліка, Олега Скрипки, Наталії Валевської, дитячого вокального ансамблю «Зірнички» та інші . Серед запрошених : Наталія Сумська, Анатолій Хостікоєв, Володимир Бистряков, Анжеліка Рудницька, Віталій Борисюк, Юлія Айсіна, Аркадій Райцин, Сергій Поярков, Андрій Котельник, відомі політики, бізмени, спортсмени та зірки шоу-бизнесу.

Дрес-код : одяг у народному українському стилі або з його елементами.

Акредитація за тел.: +380444514629, 0509135998 (Лариса Білякова)