Верховна Рада зняла заборону на отримання призовниками закордонних паспортів

Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” (реєстраційний номер 2857).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 331 із 402 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено виключити із Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» положення, згідно з яким громадянинові України може бути тимчасово обмежено право на виїзд за кордон, якщо «він підлягає призову на строкову військову службу – до вирішення питання про відстрочку від призову».

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на етапі переходу до комплектування Збройних сил України виключно військовослужбовцями за контрактом та припинення у майбутньому призову громадян України на строкову військову службу Міністерство оборони України розробило проект закону, який у разі набрання чинності надасть можливість громадянам призовного віку отримувати паспорт громадянина України для виїзду за кордон без урахування обставин, пов’язаних із проходженням строкової військової служби.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні поточного року Президент України Віктор Янукович підписав указ, яким передбачено не проводити у 2014 році призов до Збройних сил України та інших військових формувань (крім Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України).