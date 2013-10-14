Загального призову в армію більше не буде - Янукович

Президент України Віктор Янукович наголошує, що загального призову до Збройних сил України та інших військових формувань більше не буде.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про підписання відповідного указу глава держави повідомив під час зустрічі з жінками - Героями України.

«Я сьогодні зранку підписав указ. Вже більше призову не буде. Там все розписано, як будуть звільнюватися в запас солдати строкової служби, і підуть у цьому році останні, і більше не будемо призивати», - сказав він, зауваживши, що набір на строкову службу збережеться лише у внутрішніх військах.

Президент підкреслив, що нині рівень озброєння української армії, технології, що застосовуються в роботі, досягли того рівня, коли необхідне залучення кращих із кращих фахівців.

«Сьогодні в нас таке озброєння, такі військові технології, де потрібен дуже високий професійний рівень… Техніка дуже складна, тому армія зараз має бути професійна», - сказав Янукович.

На переконання глави держави, до служби у Збройних силах за контрактом мають іти «ті люди, які прагнуть до служби, яких тягне до військової професії».

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«Комплектування з’єднань, військових частин та установ ЗСУ здійснюватиметься виключно військовослужбовцями військової служби за контрактом. Водночас громадяни України від 18 до 25 років, які не мають права на звільнення або відстрочку від проходження військової служби, будуть призиватися до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у квітні-травні та жовтні-листопаді 2014 року», - пояснив радник Президента Ігор Калінін.

Радник Президента нагадав, що у вересні 2013 року глава держави підписав «Державну програму реформування та розвитку Збройних сил України на період до 2017 року». За його словами, у Програмі визначено чіткі терміни її виконання, організаційні та кількісні зміни структури і складу Збройних сил, системи управління військами та бойової підготовки, а також необхідне фінансове забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, Президент України підписав указ № 562/2013, яким передбачено не проводити у 2014 році призов до Збройних сил України та інших військових формувань (крім Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України).

Зокрема, указом передбачено призвати на строкову військову службу до Внутрішніх військ МВС придатних за станом здоров'я до військової служби у мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: у квітні - травні 2014 року; у жовтні - листопаді 2014 року.

Відповідно до указу, Кабінет міністрів України має визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу до Внутрішніх військ МВС, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2014 році.

Кабінет міністрів, Рада міністрів Криму, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації мають забезпечити виконання заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням у 2014 році чергових призовів громадян України на строкову військову службу до Внутрішніх військ.

Згідно з указом, мають бути звільнені в запас із ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці, які призвані на строкову військову службу, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра і вислужили встановлені строки строкової військової служби: у січні - лютому 2014 року; у липні - серпні 2014 року.

Також мають бути звільнені у квітні - травні 2014 року; у жовтні - листопаді 2014 року інші військовослужбовці, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.