Росія готова розглянути пропозиції України щодо часткового приєднання – Суслов

Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах Міжнародного економічного форуму в Києві заявив представник України в Євразійській економічній комісії Віктор Суслов.

«Радник Президента РФ пан Глазьєв (Сергій Глазьєв - УНІАН) заявив про те, то Росія готова розглядати пропозицію України про приєднання до окремих угод Митного союзу», - сказав Суслов. «Це нове слово, досі на найвищому рівні й на всіх переговорах, які були між прем`єрами і президентами України та Росії, ця можливість заперечувалася».

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За словами Суслова, тут можна привітати прем`єр-міністра України Миколу Азарова, який цю ідею давно й послідовно відстоював. «Тут є певний шанс для покращення відносин між Росією та Україною», - сказав Суслов.

Він зазначив, що однією з перших таких угод може стати Угода між країнами-членами Митного союзу про подолання технічних бар`єрів із країнами-членами СНД, які не є членами МС. «Таку угоду було прийнято в грудні 2012 року, й вона передбачає процедуру приєднання до окремих технічних регламентів Митного союзу. «Якщо ми рушимо в цьому напрямку, то поставки за виробничою кооперацією й ринки для машинобудування і багато інших ринків вдасться зберегти», - підкреслив Суслов.

При цьому він не сказав, як скоро можливе приєднання України до вказаної угоди. «Зараз йдеться про виконання необхідних процедур для цього. Як скоро? Ну, залежить же не лише від України. Хоча майже на кожному засіданні Кабміну розглядаються окремі угоди МС», - сказав представник України в ЄЕК.

Разом із тим, відповідаючи на запитання УНІАН про те, чи можливе застосування торгових санкцій стосовно України з боку Росії в період підготовки до приєднання до документів МС, Суслов зазначив: «Очевидно, що обмеження в торгових відносинах невигідні й самій Росії. В торгівлі не буває благодійності. Втрати Росії в разі обмеження торгівлі з Україною також можуть бути значними, а в багатьох галузях і більш значними, ніж навіть для України».

Суслов нагадав приклад, коли російська митниця зупинила імпорт продукції Луцького підшипникового заводу для російського заводу «КамАЗ» і, таким чином, зупинила головний конвеєр «КамАЗу». «І «КамАЗ» зазнав більших збитків, ніж Луцький завод. Торгові війни недопустимі. І Україна не розглядає можливість заходів у відповідь. Ніхто не готує, й з українського боку, я переконаний, не буде обмежень імпорту російської продукції. Україна виконуватиме в повному обсязі Угоду про Зону вільної торгівлі СНД», - підкреслив Суслов.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня прем`єр-міністр України Микола Азаров доручив якнайшвидше опрацювати питання приєднання України до Договору про усунення технічних бар`єрів у взаємній торгівлі між країнами Митного союзу (МС) і державами-учасницями СНД, які не є членами МС. При цьому Азаров заявляв, що ніщо не заважає Україні співпрацювати і з ЄС, і з Митним союзом. Азаров запевнив, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС і договору про Зону вільної торгівлі, ”не являє ніяких ризиків для країн МС”.