Турчинов: кабмін Тимошенко аналізує газові угоди з Росією

Уряд проводить аналіз газових домовленостей з Російською Федерацією і лише після його завершення і проведення певних консультацій можна буде «виходити на новий формат переговорів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, відповідаючи на питання, чи очікуються зміни умов постачань газу з Росії до України в 2008 році.

«Ми зараз аналізуємо підписані документи, аналізуємо ситуацію, у тому числі і на енергоринку. І я думаю, тільки після цього аналізу і проведення попередніх консультацій ми зможемо виходити на новий формат переговорів і рішень», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Він також повідомив, що позиція уряду України базується на тому, щоб створювати прозорі схеми у відносинах з іншими країнами, у тому числі і Росією, позбуватися тіньових посередників і ліквідовувати «будь-які тіньові кулуарні форми рішення питань». «Прозорі відносини покращують відносини, у тому числі і між країнами. Прозорість - це надійність, це світова практика, і ми тут нічого не придумуємо нового. Чесні прозорі відносини завжди будуть надійнішими від тіньових домовленостей», - відзначив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня ц.р. Росія і Україна погодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км., через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

5 грудня Україна і Росія підписали контракти на постачання природного газу в 2008 році.