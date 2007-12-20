У Ющенка сподіваються, що в 2008-му депутати стануть такими ж як усі

У Секретаріаті Президента України сподіваються, що злагоджена робота глави держави, Кабінету міністрів і Верховної Ради дозволить швидко провести реформи у правовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Секретаріату Президента з правових питань Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу для преси.

За його словами, наступного року необхідно буде напрацювати нову редакцію Конституції України, ухвалити ряд антикорупційних законів, провести судову реформу, реформу органів кримінальної юстиції, у тому числі ухвалити новий Кримінально-процесуальний кодекс.

При цьому І.ПУКШИН висловив сподівання, що наступний рік буде роком стабільності і порядку у державі, що дозволить об’єднати зусилля усім гілкам влади для ухвалення низки законів, у центрі яких буде людина, її права та свободи.

Підбиваючи підсумки року, що минає, І.ПУКШИН наголосив, що з політико-правової точки зору, 2007 рік для України був надзвичайно складним. Він нагадав про період політичного протистояння і як наслідок - розпуск парламенту.

З іншого боку, І.ПУКШИН назвав цей рік успішним у тому сенсі, що політики “пройшли очищення”, і тому він сподівається, що цього року буде «перегорнуто сторінку історії політичного протистояння».

І.ПУКШИН також висловив сподівання, що усі політики усвідомили свою відповідальність, необхідність роботи задля України, роботи, яка б не ділила, а об’єднувала країну.

У ході брифінгу І.ПУКШИН висловив сподівання, що одним із перших законів, які будуть ухвалені парламентом, буде законопроект про скасування депутатської недоторканності.

Також він сподівається, що Верховна Рада швидко розглядатиме і ухвалюватиме законопроекти, напрацьовані у Секретаріаті Президента. Це стосується і роботи міліції, і митних органів, а також інших правоохоронних сфер. «Хочу підкреслити, що у роботі, за яку я відповідаю, можна було б багато чого зробити в цьому році, якби працював парламент», - сказав І.ПУКШИН.