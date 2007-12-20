Янукович просить Луценка не полювати на відьом

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович звинувачує нового Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в проведенні кадрових чисток за політичними мотивами. Про це йдеться у привітанні співробітників міліції і ветеранів органів внутрішніх справ України від імені лідера Партії регіонів.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі партії, В.Янукович підкреслив неприпустимість таких дій. "Саме сьогодні, коли наша країна переживає період політичної нестабільності, в органах внутрішніх справ мають працювати виключно професіонали, а Міністерство внутрішніх справ і всі його підрозділи - бути поза політикою", - зауважує він і попереджає про "переслідування політичних опонентів і полювання на відьом на зразок того, що коїлося в 2005 році".

Лідер "регіоналів" вказав, що представники МВС повинні мати всебічну підтримку держави, у тому числі і на законодавчому рівні, в питаннях соціального захисту і моральної винагороди. "Партія регіонів твердо стоятиме на захисті прав і свобод громадян України і не дозволить розпалювати беззаконня і свавілля", - завірив В.Янукович.