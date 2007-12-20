Валентина Семенюк писатиме мемуари?

Питання щодо звільнення Валентини СЕМЕНЮК з посади голови Фонду державного майна України може бути розглянуте у Верховній Раді України наступного тижня, заявив у коментарі УНІАН народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, “питання про звільнення В.СЕМЕНЮК майже на 100 відсотків вирішене”.

Він зазначив, що “стільки нарікань на роботу ФДМУ не було навіть за керівництва Михайла ЧЕЧЕТОВА”.

Як сказав В.ПИСАРЕНКО, “пан ЧЕЧЕТОВ свого часу у правоохоронних органах писав “мемуари” про свою роботу, і СЕМЕНЮК їх писатиме, і вони будуть не менш цікаві”.

За його словами, він звернувся до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України щодо перевірки законності приватизаційних рішень, які приймалися після виходу першого указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розпуску парламенту України (від 2 квітня 2007 року).

В.ПИСАРЕНКО повідомив, що після офіційного затвердження Верховною Радою Спеціальної комісії з питань приватизації на першому ж її засіданні розглядатиметься питання про “відповідальність голови ФДМУ за ті незаконні рішення, які приймалися”.

Народний депутат повідомив, що ним внесено на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання порядку звільнення голови Фонду державного майна України).

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що на сьогодні у законодавстві чітко не виписано процедуру звільнення голови ФДМУ. Він зазначив, що поданим ним законопроектом передбачається внести зміни до законів про Кабінет міністрів, про приватизацію державного майна, згідно з якими голова ФДМУ звільняється з посади Верховною Радою за поданням прем’єр-міністра України.

В. ПИСАРЕНКО відмовився називати можливого кандидатва на посаду голови ФДМУ, нагадавши, що, відповідно до коаліційної угоди між БЮТ та НУ-НС, ця посада є квотою БЮТ.