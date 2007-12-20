Кабмін Юлії Тимошенко в особах (фоторепортаж)

18:49, 20 грудня 2007
Політика
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Вони одразу сказали, що буде важко

Ще до отримання міністерських портфелів майбутні члени майбутнього Кабінету міністрів Юлії Тимошенко перераховували проблеми, які їм доведеться вирішувати в першу чергу. Бюджет-2008, який Юлія Володимирівна збиралася повністю переробити, і який необхідно ухвалити до 31 грудня. Газові угоди з Росією - їх теж планували переглянути. Інфляція, обіцянки самої Юлії Тимошенко, від яких вона також відмовлятися не має наміру, на зразок повернення знецінених внесків в Ощадбанку СРСР.

Отже, їм доведеться в умовах жорсткого цейтноту показати, на що вони реально здатні:

Юлія Тимошенко – прем`єр-міністр України

Олександр Турчинов - перший віце-прем`єр-міністр
Іван Васюник - віце-прем`єр-міністр України
Володимир Шандра - міністр з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Йосип Вінський - міністр транспорту і зв`язку України

Іван Вакарчук - міністр освіти і науки України

Василь Князевич - міністр охорони здоров`я України

Володимир Огризко - міністр закордонних справ України
Петро Крупко - міністр Кабінету Міністрів України

Григорій Немиря - віце-прем`єр-міністр України
Василь Вовкун - міністр культури та туризму України

Василь Куйбіда - міністр регіонального розвитку і будівництва України
Микола Оніщук - міністр юстиції України

 

Юрій Продан - міністр палива і енергетики України

Людмила Денісова - міністр праці і соціальної політики України

Віктор Полтавець - міністр вугільної промисловості України

Богдан Данілішин - міністр економіки України
Юрій Єхануров - міністр оборони України

Юрій Луценко - міністр внутрішніх справ України
Олексій Кучеренко - міністр з питань житлово-комунального господарства України

Юрій Мельник - міністр аграрної політики України
Юрій Павленко - міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту

Віктор Пінзеник - міністр фінансів України

Георгій Філіпчук - міністр охорони навколишнього середовища України

Володимир Новицький - міністр промислової політики України

Фото УНІАН

 

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