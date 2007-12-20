Кабмін Юлії Тимошенко в особах (фоторепортаж)
Вони одразу сказали, що буде важко
Ще до отримання міністерських портфелів майбутні члени майбутнього Кабінету міністрів Юлії Тимошенко перераховували проблеми, які їм доведеться вирішувати в першу чергу. Бюджет-2008, який Юлія Володимирівна збиралася повністю переробити, і який необхідно ухвалити до 31 грудня. Газові угоди з Росією - їх теж планували переглянути. Інфляція, обіцянки самої Юлії Тимошенко, від яких вона також відмовлятися не має наміру, на зразок повернення знецінених внесків в Ощадбанку СРСР.
Отже, їм доведеться в умовах жорсткого цейтноту показати, на що вони реально здатні:
|Юлія Тимошенко – прем`єр-міністр України
|Олександр Турчинов - перший віце-прем`єр-міністр
|Іван Васюник - віце-прем`єр-міністр України
|Володимир Шандра - міністр з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
|Йосип Вінський - міністр транспорту і зв`язку України
|Іван Вакарчук - міністр освіти і науки України
|Василь Князевич - міністр охорони здоров`я України
|Володимир Огризко - міністр закордонних справ України
|Петро Крупко - міністр Кабінету Міністрів України
|Григорій Немиря - віце-прем`єр-міністр України
|Василь Вовкун - міністр культури та туризму України
|Василь Куйбіда - міністр регіонального розвитку і будівництва України
|Микола Оніщук - міністр юстиції України
|Юрій Продан - міністр палива і енергетики України
|Людмила Денисова - міністр праці і соціальної політики України
|Віктор Полтавець - міністр вугільної промисловості України
| Богдан Данилишин - міністр економіки
|Юрій Єхануров - міністр оборони України
|Юрій Луценко - міністр внутрішніх справ України
|Олексій Кучеренко - міністр з питань житлово-комунального господарства України
|Юрій Мельник - міністр аграрної політики України
|Юрій Павленко - міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту
|Віктор Пинзеник - міністр фінансів
|Георгій Філіпчук - міністр охорони навколишнього середовища
|Володимир Новицький - міністр промислової політики
Фото УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter