Кабмін Юлії Тимошенко в особах (фоторепортаж)

Ще до отримання міністерських портфелів майбутні члени майбутнього Кабінету міністрів Юлії Тимошенко перераховували проблеми, які їм доведеться вирішувати в першу чергу. Бюджет-2008, який Юлія Володимирівна збиралася повністю переробити, і який необхідно ухвалити до 31 грудня. Газові угоди з Росією - їх теж планували переглянути. Інфляція, обіцянки самої Юлії Тимошенко, від яких вона також відмовлятися не має наміру, на зразок повернення знецінених внесків в Ощадбанку СРСР.

Отже, їм доведеться в умовах жорсткого цейтноту показати, на що вони реально здатні:

Фото УНІАН