Партія регіонів вимагає негайного ухвалення закону про держбюджет

Фракція Партії регіонів “разом з політичними партнерами готова докласти максимальних зусиль, щоб Україна зустріла Новий рік з повноцінним законом про державний бюджет”.

Про це йдеться у заяві, переданій прес-службою Партії регіонів агентству УНІАН.

У заяві зазначається, що Партія регіонів вимагає негайного ухвалення закону про державний бюджет України на 2008 рік. “Це питання є сьогодні головним у роботі Верховної Ради України”, сказано у заяві.

Як ідеться у заяві, відповідно до бюджетного законодавства, Кабінет міністрів на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ ще у вересні цього року подав на розгляд парламенту законопроект про держбюджет, який передбачав збільшення видатків на інвестування економіки та поліпшення соціальних гарантій. “Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА пропонував значно підвищити рівень заробітної плати, зокрема, у сфері охорони здоров´я, збільшити видатки на фінансування освітянської та наукової галузей”, сказано в заяві.

У документі також зазначається: “Якщо новопризначений уряд має інший проект закону про бюджет і не проштампував його грифом секретності, Партія регіонів вимагає його оприлюднення з метою попереднього обговорення на законодавчому і експертному рівнях. Оцінку цьому документові мають дати на відкритому обговоренні законодавці та фахівці”.

Партія регіонів виступає за те, щоб закон про держбюджет був спрямований на захист соціальних інтересів працівників бюджетних сфер економіки, багатодітних сімей, пенсіонерів і інвалідів та давав економічні перспективи представникам приватного бізнесу.