Уряд доручив КРУ перевірити діяльність Шуфрича

Кабінет міністрів України доручив Контрольно-ревізійному управлінню здійснити перевірку діяльності Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє офіційний сайт блоку “Наша Україна – Народна самооборона” з посиланням на новопризначеного міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРУ.

Він зауважив, що у питанні можливих порушень у діяльності попереднього складу міністерства "розбереться КРУ і дасть свої оцінки, які дадуть змогу зробити висновки, чи там все нормально”.

В.ШАНДРА також повідомив, що найближчим часом на засіданні уряду буде представлено і затверджено програму діяльності Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

За його словами, “діяльність Міністерства з питань надзвичайних ситуацій базуватиметься на п’ятирічній програмі дій демократичної коаліції, відповідно до якої будуть розроблені п’ять найважливіших кроків міністерства на 2008 рік”.

Як сказав В.ШАНДРА, “переважна більшість людей, що працюють у міністерстві, є професіоналами, це довела їх робота і в цьому, і в минулому році”.