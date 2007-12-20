Телевізійне звернення Юлії Тимошенко

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко виступила з телевізійним зверненням до українського народу.

Вона подякувала українському народові, який “не склав руки” і домігся проведення позачергових парламентських виборів, і запевнила, що тепер в Україні влада повернеться до людей.

"У вівторок, 18 грудня, було сформовано новий Український Уряд. Ви бачили, як це відбувалося. Такого накалу пристрастей український парламент, мабуть, не знав ніколи. За Владу трималися міцно. Псували систему “Рада”, виривали з рук депутатські картки, ламали комп’ютери та мікрофони.

Однак сценарій нескінченного конфлікту та протистояння не пройшов. Бо є тільки одна політична сила і єдина політична партія, яка може жорстко і безумовно диктувати свою волю. Це Народ України. Іншим партіям це не дозволено. Я хочу, щоб політики звикали до того, що буде не так, як хочуть вони, а так – як скаже народ - на виборах, референдумах, на громадських слуханнях і навіть в своїх листах.

Дякую Вам за те, що Ви повірили і прийшли на дострокові вибори, які все змінили у Верховній Раді. В Уряді. В країні. Дякую за те, що ви не зневірились, не опустили рук, а вибороли шанс далі будувати свою країну. Ви зробили все від вас залежне. Тепер – наша черга повертати Вам борги", – резюмувала прем’єр.

“Я хочу, щоб ви позначили в календарі сьогоднішню дату. Це – той день, коли влада повертається обличчям до людей”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до співвітчизників.

За її словами, розпочинається процес очищення країни, “і я зроблю все для того, щоб брудні, тіньові гроші ніколи більше не були ключовим фактором української політики, щоб народних депутатів не купували, як худобу на базарі, щоб більше ні в кого з політиків не свербіли руки легко заробити кілька десятків мільйонів доларів на зраді”.

“Окрім того, - заявила прем’єр, - у тих людей, які платили по тридцять мільйонів доларів за зраду, більше цих тіньових мільйонів не буде”.

Вона пообіцяла, що “найближчими днями буде скасовано депутатську недоторканість, пільги, корумповані депутати будуть позбавлятися депутатства на партійних з’їздах, буде змінено керівництво правоохоронних та контролюючих органів”.

Голова Кабінету Міністрів України відзначила, що ситуація в країні сьогодні досить не проста і послалася на слова одного з нових міністрів, який, характеризуючи стан справ у своєму відомстві сказав, що Міністерства транспорту і зв`язку в країні немає. “Таку ж характеристику можна дати кожній сфері”, - погодилася з оцінкою Тимошенко. “Ви це відчуваєте кожного дня, коли стикаєтесь з неконтрольованим зростанням цін, вибухами газових систем та шахт, відсутністю робочих місць, нахабною корупцією, мізерними пенсіями та заробітними платами, безвідповідальністю влади”.

“Так, все це є, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. - Але хай Вас це не лякає. Інші країни світу за лічені роки наводили порядок в своєму спільному домі після війн, революцій, тотальних землетрусів та нищівних цунамі. Ми з вами не гірші і не дурніші, і теж наведемо чіткий порядок після сімнадцяти років так званих “глибоких реформ”.

За словами прем’єра, вона хоче встановити прямий, без будь-яких посередників, контакт з громадянами України. “Я хочу сама безпосередньо від Вас, почути, з якими проблемами Ви живете, що Вам заважає бути щасливими і успішними. Я навчу всю урядову машину підпорядковуватися Вашим інтересам, а не займатися самозадоволенням”, - сказала вона.

“По-друге, ми точно і за жодних обставин не будемо намагатися перекладати відповідальність за ситуацію в країні на наших попередників. Це не наші методи”, - пообіцяла Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, “в Україні склалася погана традиція. Щоб виправдати власну бездарність та неробство, кожен новий уряд звинувачує своїх попередників у всіх гріхах. Коли у зростанні цін уряд звинувачує світові тенденції і арабських шейхів, в підвищенні тарифів – керівників ЖЕКів, а в подорожчанні яєць чи молока – корів і курок, - це сором для країни. Перекладати з себе відповідальність – це не державницька позиція. Це – плач Ярославни з приводу власної недієздатності та невміння. А ми прийшли не для того, щоб жалітися, а для того, щоб піднімати країну, взяти відповідальність на себе і не ховатися від викликів. Діючий уряд повинен нести відповідальність за ситуацію в країні”.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що з першого дня роботи нового Кабінету Міністрів «ми розпочали Всеукраїнську антикорупційну експертизу – ревізію сумнівних операцій колишньої влади. Ми повинні чітко знати, що вони встигли накоїти. І я гарантую, що ми перевіримо кожну витрачену копійку, кожен тендер, кожну ліцензію, кожен незаконний акт приватизації. Нехай ніхто не сумнівається – за всі темні, незаконні справи доведеться відповідати».

Утім, прем’єр наголосила, що всі міністри та чиновники, які зараз прийшли до влади, теж мусять знати, що кожне їхнє рішення також буде проходити антикорупційну експертизу.

“У нас не буде „своїх” недоторканих політиків та чиновників, яким наче б то Богом дано право працювати поза Конституцією і всупереч законам. До чиновників, призначених на посади нашим урядом, сьогодні ми будемо відноситися значно вимогливіше та жорсткіше, ніж до колишніх, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду висловила сподівання, що “у цьому контролі за демократичною владою нам щиро допоможе опозиція”, і пообіцяла “надати опозиції для цього контролю та дій найширші повноваження”.

“Хаосу в країні більше не буде. Буде – порядок. Моя прем’єрська етика проста і зрозуміла: хто хоче працювати – буде працювати, хто хоче красти – той буде відповідати. І все, альтернатив не існує”.

Водночас, вона сказала: “Я не наївна людина і знаю, що справжній порядок в країні не потрібен майже нікому, крім самого народу України. І ми віддаємо собі звіт, який колосальній спротив будуть нам чинити корумповані структури, олігархічні групи, середня ланка саботуючої бюрократії, продажні експерти і політологи”. “Якщо вони витрачали мільйони доларів на те, щоб не допустити створення демократичної коаліції та формування нового уряду, то зараз вони кинуть мільярди для того, щоб зупинити наш уряд і зруйнувати демократичну коаліцію, - не виключила Ю.ТИМОШЕНКО. - Адже вони навіть не планують ані очищатися, ані жити чесно”.

За її словами, “добре проплачена дискредитація прем’єр-міністра та уряду почнеться вже сьогодні, і я звертаюся до Вас з проханням не вірити чорній пропаганді, а разом пройти шлях очищення, розвитку та становлення прекрасної, успішної країни”.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала співвітчизників ставитися критично до руйнівної пропаганди. За її словами, “це будуть робити ті, кому ми закриємо брудні схеми для збагачення”.

“Ми не відмовляємося від жодної своєї обіцянки, ми несемо повну відповідальність за кожне своє слово, за кожне передвиборче зобов’язання. Наша передвиборча програма і Програма діяльності нового Уряду – це тотожні речі. Коли у середу зранку я зайшла до Кабінету міністрів, перша нарада, яку я провела – це зустріч з головою Ощадного банку України. Ми обговорили можливість протягом двох років повернення втрачених заощаджень людям. Ми знайдемо рішення. І далі кожен день буде присвячений виконанню даних вам зобов’язань”.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що коли вона говорить: “Ми зробимо, Ми виконаємо, Ми наведемо порядок”, то має на увазі “єдність Президента України, уряду та демократичної коаліції у Верховній Раді. Єдність, яку я нікому не дам зруйнувати”.

За словами прем’єра, “ми зробимо все для того, щоб підняти Дух та Духовність Нації, відновити та вивчити правдиву історію нашого народу. Повернемося до виховання патріотизму та любові до своєї Землі. Україна більше не буде зоною культурного лиха, вона буде територією високої культури і краси”.

“Потрібно розчистити дорогу інвестиціям та підприємництву, прийняти новий Податковий кодекс зі зниженими та спрощеними податками, жорстко роздавити корупцію, врешті-решт зробити справедливу заробітну платню та пенсії. Прийшов час правильно формувати всі джерела доходу родини, відкрити вільний доступ до якісної освіти, та страхової медицини. Ми побудуємо європейські шляхи та доступне для кожної людини житло, повернемо заощадження та скасуємо строковий призов армію. Армію ми зробимо професійною та потужною. Ми здатні стати членами СОТ, гідно провести Євро-2012, а, можливо, і виграти його. Нам нічого не завадить вибудувати гармонійні, дружні стосунки з нашими сусідами, з усіма сильними та потужними державами. І самі ми обов’язково станемо сильною та потужною державою”, - обіцяє Ю.ТИМОШЕНКО.

"Будь-які дії Кабінету Міністрів повинні покращувати ваше життя - не тільки показники ВВП, а щоденне звичайне життя”.

“Ми – єдина нація, єдиний народ, єдина країна. Нам немає чого ділити. Ми повинні спільно вирішувати ті завдання, які стоять сьогодні перед країною. Без єдності людей, без консолідації зусиль це буде зробити надзвичайно складно”.

“Саме тому я сьогодні закликаю всі політичні сили припинити чвари, припинити блокування та бійки в парламенті, війни компроматів та взаємних образ. Нам не потрібні великі скандали, нам потрібна велика Україна”, - заявила прем’єр.

Як відзначила при цьому Ю.ТИМОШЕНКО: “117 років тому велика Леся Українка написала: “Без надії сподіваюсь”. Я – сподіваюсь з надією і впевненістю. Спокійно будуйте своє життя. Все буде добре в нашому Українському домі”.

“У нас є все для того, щоб бути успішними. Вже через кілька років ми будемо гордитися тим, що живемо у Великій Країні. Хай помагає нам Бог”, - закінчила телезвернення до народу Юлія Тимошенко.