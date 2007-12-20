Донецький губернатор прокоментував виступ Путіна

Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО наголошує, що російськомовне населення в області жодних утисків не зазнає.

Як передає кореспондент УНІАН, так губернатор сьогодні після сесії облради прокоментував журналістам заяву Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА про "антиросійські" настрої в Україні.

"У мене таких прикладів немає… І у нас в області російськомовне населення, а наша область - добрі 80% російськомовного населення, жодних утисків не має", - сказав В.ЛОГВИНЕНКО.

Він акцентував, що "крайнє налаштовані, як в Росії, так і в Україні, вони є". "Але в Бєлгороді стоїть пам`ятник Святому Володимиру, і ніхто ні на що не претендує. Що стосується питань, пов`язаних з українізацією, або зменшення інтересу до російської мови, повірте, моя позиція залишається тією ж самою: ці питання дуже політизуються, на жаль", - зазначив В.ЛОГВИНЕНКО.

Він також підкреслив, що всі, хто живе в Україні, повинні знати державну мову, а влада повинна також створити умови для вивчення російської мови.