Арсеній Яценюк коментує заяву Тимошенко

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає цілком природною практику проведення новим складом уряду фінансового аудиту діяльності попереднього уряду.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

«Це практика, яка існує в усіх нормальних країнах, коли мова іде про те, що проводиться цивілізований фінансовий аудит задля того, щоб запрезентувати реальну картину, в якому стані країна була передана», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР вважає, що уряду під керівництвом Віктора ЯНУКОВИЧА при передачі справ потрібно було самому ініціювати заслуховуванні цього питання і доповісти з нього, для того, щоб показати, в яких «цифрах і обсягах знаходиться країна».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила про необхідність проведення антикорупційного аудиту всіх напрямків діяльності попереднього уряду.