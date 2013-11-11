У Москві підтвердили зустріч Януковича з Путіним у суботу

Президент України Віктор Янукович відвідав з робочим візитом у суботу Москву, з російським колегою Володимиром Путіним вони обговорили торговельно-економічні відносини, повідомив журналістам прес-секретар президента Росії Пєсков, повідомляє РІА Новости.

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"У суботу відбувся короткий робочий візит президента України Януковича до Москви, де пройшли його переговори з Путіним. Комплексно обговорювалися торгово-економічні відносини між Росією і Україною", - сказав Пєсков.