Комуністи з песимізмом дивляться в майбутнє

Найближчим часом виявляться суперечності тих фінансово-промислових груп, які є усередині Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ) і усередині блоку "Наша Україна – Народна самооборона" (НУНС). Таку думку висловив народний депутат з фракції Комуністичної партії України (КПУ) Олександр Голуб, озвучуючи свої прогнози на найближче майбутнє.

"Думаю, що вже найближчим часом ми зіткнемося з обвальним зростанням цін, зокрема на продукти першої необхідності", - відзначив парламентарій. Його цитує ЛігаБiзнесIнформ з посиланням на прес-службу КПУ.

"Думаю, що нас чекає вельми плачевні перспективи в зовнішньополітичній діяльності: відносини з Російською Федерацією будуть зіпсовані, враховуючи, що пан Огризко призначений на пост Міністра закордонних справ. Звичайно, ланцюговою реакцією погіршає ситуація в економіці", - заявив О.Голуб.

"Думаю, всі економічні прорахунки в цій ситуації і Президент, і уряд намагатимуться компенсувати політичними кроками, як то реабілітація ОУН-УПА, просування неофашистської політики, боротьба із залишками совєтизму в Україні, антикомунізм. Тобто, цим компенсуватимуть невдачі в цьому напрямку", - припустив політик.