Литвин не делегуватиме своїх людей до Тимошенко

Блок Литвина не претендуватиме на вакантну посаду віце-прем`єр міністра в Уряді Юлії Тимошенко. Про це в ефірі "5 каналу" заявив лідер блоку свого імені Володимир Литвин.

"Ми, ще раз хочу сказати, не претендуємо на жодну посаду. Ми прийшли у Верховну Раду працювати. Я вважаю, що якщо гідно виконувати обов`язки народного депутата України, це найвища посада, це найвище визнання, але слово народний треба заслужити. Ми будемо працювати", - сказав Литвин.