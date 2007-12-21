Екс-голова Дніпровської РДА Сотников дасть прес-конференцію в УНІАН

Сьогодні о 12.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Захоплення Дніпровської районної в м.Києві держадміністрації - політичне рейдерство на рівні районних адміністрацій».

На прес-конференції екс-голова Дніпровської райдержадміністрації Олександр СОТНИКОВ розкаже про вчорашнє захоплення невідомими особами приміщення Дніпровської райдержадміністрації та про схему рейдерсько-політичних захоплень, які розпочалися в районних адміністраціях столиці.

Прес-конференція відбудеться за адресою: вул.Хрещатик, 4, конференц-зал.

Телефон: 8067-290-96-42.

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.