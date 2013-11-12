Суд заарештував майно та рахунки Навального

Басманний суд Москви у вівторок наклав арешт на майно та рахунки опозиціонера Олексія Навального в рамках справи про шахрайство і легалізації грошових коштів при перевезенні товарів компанії "Ів Роше", повідомила РАПСІ прес-секретар суду Наталія Романова, передає РІА Новости.

Таким чином суддя Валентина Левашова задовольнила клопотання слідства.

За словами Романової, серед арештованого майна - грошові кошти у розмірі 50 тисяч рублів, вилучені раніше в ході обшуку, кошти на банківських рахунках, розмір яких не уточнюється, і частка в статутному капіталі ТОВ "Кобяківська фабрика з лозоплетіння".

Олексію Навальному та його брату Олегу Навальному пред'явлено остаточне обвинувачення у вчиненні розкрадань шляхом обману грошових коштів ТОВ "Ів Роше Схід" на суму понад 26 мільйонів рублів і ТОВ "Багатопрофільна процесінгова компанія" на суму понад 4 мільйонів рублів, а також у легалізації грошових коштів у сумі понад 21 мільйон рублів, повідомляв раніше Слідчий комітет Росії.

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За даними слідства, навесні 2008 року Олег Навальний, очолюючи департамент ФГУП "Пошта Росії", переконав представників однієї з торговельних компаній (її назва не називалося) укласти договір на вантажні перевезення з підконтрольним Навальному підприємством "Головне передплатне агентство".

Слідство вважає, що Олег Навальний обдурив представників торгової компанії, а послуги планувалося надавати за свідомо завищеною вартістю. Самі вантажоперевезення повинна була здійснити інша фірма - нею керував знайомий Олега Навального.

Олексій Навальний вже засуджений на п'ять умовно у іншій справі - про махінації з грошима "Кіровлісу".

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