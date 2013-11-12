Азаров: На те, що до зарізу необхідно, грошей вистачає

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив у ході зустрічі з представниками всеукраїнських громадських об'єднань інвалідів.

«Ми виходимо з того: на те, що нам до зарізу необхідно - а це, перш за все, питання соціальні, - грошей в країні вистачає. І тому ці проблеми повинні закриватися», - сказав Азаров.

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При цьому він наголосив, що необхідно знаходити баланс між виділенням коштів на соціальні потреби і на розвиток економіки.

«Звичайно, завдання уряду ширше. Якщо ми обмежимося лише соціальними виплатами, то країна не розвиватиметься. Тому треба завжди знаходити баланс між тим, що можна виділити на соціальні справи, на соціальний захист, і тим, що необхідно для розвитку країни», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в ході виступу під час Регіонального засідання Всесвітнього економічного форуму в Києві Президент України Віктор Янукович заявив, що соціальний розвиток є одним із пріоритетів влади.

Раніше на засіданні Міжнародного економічного форуму міністр фінансів Юрій Колобов повідомив, що проект бюджету на 2014 рік міститиме підвищення соціальних стандартів. Крім того, він наголосив, що і в поточному році всі соціальні виплати будуть профінансовані.