Як МЗС України розглядає сигнали з Москви

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО розглядає останні заяви російських властей щодо України як публічний прояв внутрішньополітичних процесів в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні, у зв’язку з 90-річчям дипломатичної служби.

«Останні сигнали з Москви ми схильні розглядати як публічний прояв сьогоднішніх внутрішньополітичних процесів у сусідній державі», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також зазначив, що в Україні не хотіли б, щоб зовнішні сили намагалися розділяти український народ і протиставляти одні регіони іншим.

За словами міністра, Україна бачить відносини з Росією як прагматичні, рівноправні і прогнозовані, а також справді партнерські, котрі базуються на загальноприйнятих принципах міжнародного права і позбавлені зайвої заідеологізованості.

Міністр також зазначив, що без нормальних відносин з РФ неможлива реалізація інтеграційних планів України.

«Те, що ми чуємо окремі реакції, давайте залишимо їх на совісті тих, хто їх робить», - додав В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Міністерство закордонних справ Російської Федерації розповсюдило заяву, в якій висловило занепокоєння у зв`язку з "антиросійськими проявами" в Україні.

18 грудня Президент РФ Володимир ПУТІН надіслав послання В.ЮЩЕНКУ, в якому висловив думку, що істотні розбіжності в двосторонніх відносинах між двома країнами виникли через позицію України.

Крім того, В.ПУТІН в інтерв`ю американському журналу Time заявив, що США «почали руйнувати Україну», штучно розділивши її суспільство на «проросійські» і «проамериканські» сили, надавши підтримку останнім.