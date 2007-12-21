Гриценко став причиною конфлікту між БЮТ і НУ-НС?

Подальша дієздатність парламенту залежатиме від можливості ухвалення важливих рішень повним чи відносним консенсусом, досягнутим між політичними силами.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО, коментуючи перспективи роботи Верховної Ради після формування уряду.

«Парламент сьогодні може або почати функціонувати як парламент, або перетворитися в проблематичний орган, який буде робитися крайнім, оскільки не здатен оперативно реагувати на ситуацію, що склалася в країні», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, важливі рішення мають ухвалюватися не просто арифметичною більшістю у ВР, а й враховувати думки меншості. Він нагадав, що у ВР минулого скликання ніхто не враховував точку зору опозиції, і тому щодня ухвалювалися по 30-40 рішень. М.ТОМЕНКО наголосив, що необхідно відійти від такої практики і знаходити повний чи відносний консенсус, і тоді всі рішення будуть зваженішими та принциповішими. «Якщо така концепція переможе, то зніметься загроза диктату меншості як в коаліції, так і в опозиції», - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що парламентські сили не можуть досягнути згоди в кадрових питаннях через два конфлікта. За його словами, фракція Партії регіонів, аби утримати фракцію КПУ в системі координат, пообіцяла висунути на посаду першого віце-спікера узгоджену кандидатуру Адама МАРТИНЮКА. «Тепер Партія регіонів не може знайти спосіб як вийти з цього», - вважає депутат.

Другий конфлікт, за словами М.ТОМЕНКА, існує в середині фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, оскільки деяким депутатам за позитивне голосування при формуванні уряду були обіцяні посади в ВР. При цьому, наголосив він, такі обіцянки дещо порушують попередні домовленості між БЮТ та НУ-НС. Для прикладу Т.ТОМЕНКО повідомив, що посаду голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони пропонується віддати члену фракції НУ-НС Анатолію ГРИЦЕНКУ, хоча цей комітет за квотою має очолити представник БЮТ. «Необхідно вийти за межі протистояння «коаліція – опозиція» та за межі ультиматумів окремих народних депутатів», - переконаний він.

М.ТОМЕНКО також вважає, що всі рішення, які ухвалюються представниками політичних сил під час погоджувальних ради, виконувалися беззастережно. Він нагадав, що фракція Партії регіонів не голосувала за рішення про проведення наступного пленарного засідання ВР тільки після того, як ЦВК зареєструє нових депутатів замість тих, що увійшли до складу уряду. При цьому, стверджує М.ТОМЕНКО, під час погоджувальної ради представники Партії регіонів запевнили, що голосуватимуть, якщо коаліція достроково припинить повноваження 14 народних депутатів. «Якщо такі кидки будуть продовжуватися, то погоджувальна рада, як механізм прийняття рішень може втрати свій сенс», - вважає М.ТОМЕНКО.