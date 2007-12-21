Тимошенко звільнила трьох радників Януковича

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 1130-р від 19 грудня 2007 року звільнив Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади радника прем`єр-міністра України.

Текст відповідного розпорядження за підписом глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Розпорядженням № 1129-р від 19 грудня з посади радника прем`єр-міністра України також звільнено Костянтина ГРИЩЕНКА та розпорядженням № 1128-р - Анатолія ЗЛЕНКА з посади радника зі спеціальних міжнародних питань.

Як повідомляв УНІАН, В.СЕМИНОЖЕНКО, К.ГРИЩЕНКО та А.ЗЛЕНКО були призначені на посади радників попереднім главою уряду Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.