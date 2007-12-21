Тимошенко звільнила трьох радників Януковича
11:44, 21 грудня 2007Політика
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Розпорядження від 19 грудня
Кабінет Міністрів України розпорядженням № 1130-р від 19 грудня 2007 року звільнив Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади радника прем`єр-міністра України.
Текст відповідного розпорядження за підписом глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.
Розпорядженням № 1129-р від 19 грудня з посади радника прем`єр-міністра України також звільнено Костянтина ГРИЩЕНКА та розпорядженням № 1128-р - Анатолія ЗЛЕНКА з посади радника зі спеціальних міжнародних питань.
Як повідомляв УНІАН, В.СЕМИНОЖЕНКО, К.ГРИЩЕНКО та А.ЗЛЕНКО були призначені на посади радників попереднім главою уряду Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
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