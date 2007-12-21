У НУ-НС кажуть, що опозиція має знати своє місце

“Партія регіонів, звичайно, може вимагати що завгодно, наприклад, приєднання Буркіна Фасо до Британії, але ситуація складається зовсім інша, - сказав Офіційному сайту Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Павло Жебрівський, коментуючи останні заяви "регіоналів " про необхідність негайного ухвалення закону про держбюджет на 2008 рік.

"Зрозуміло, що поданий ними проект бюджету написаний під них смих , вказує хто за якими сумами стоїть, висловлює їхнє бажання дерибанити державні кошти й наступного року”, - зауважив депутат.

“Представникам від ПР в першу чергу потрібно прийти в понеділок до ЦВК, посприяти вирішенню питання реєстрації наших кандидатів у депутати. По-друге, на сьогоднішній день “регіоналам” має бути зрозуміло, що їхній поданий бюджет не пройшов перевірку в бюджетному комітеті, бо його ще не сформовано, - підкреслив Жебрівський. - Тому приймати бюджет тільки тому, що комусь щось хочеться, є неправильним шляхом, що йде всупереч Закону України”.

“Взагалі, - відзначив народний депутат, - із Партією регіонів відбуваються метаморфози, як говорить народна мудрість, “спершу попросився хоч на лавочку, але врешті заліз на піч”, - демократична коаліція йде опозиції на поступки, надає їй механізми контролю, а опозиційні політичні сили перебирають на себе занадто багато повноважень”.

“Опозиція має знати своє місце, - наголосив Жебрівський. – Її роль – у контролі над здійсненням влади більшості, але не в вимогах, не в ультиматумах. Такий метод з демократичною коаліцією не спрацює. І з часом Партія регіонів це усвідомить”.

Він запевнив, що “проведення держбюджету-2008 від демократичної коаліції буде дуже важким, але ми зможемо позбавитися корупційних схем, внесених сьогоднішніми опозиційними політичними силами”.