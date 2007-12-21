Тимошенко звільнила керівника протоколу і прес-секретаря Януковича
12:20, 21 грудня 2007Політика
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Розпорядження - на сайті ВР
Кабінет міністрів України розпорядженням №1127-р від 19 грудня 2007 року звільнив Юрія ЛАДНОГО з посади керівника Протоколу прем`єр-міністра України.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.
Крім того, розпорядженням №1126-р від 19 грудня звільнено Дениса ІВАНЕСКА з посади прес-секретаря прем`єр-міністра, керівника прес-служби Кабінету міністрів України.
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